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Царьград

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Русские ритейлеры внедрят ИИ для сокращения расходов на персонал

Русские ритейлеры внедрят ИИ для сокращения расходов на персонал

42% русских ритейлеров планируют снизить затраты на персонал через автоматизацию с ИИ. Исследование Б1 показало использование ИИ для процессов ценообразования и управления запасами в крупных компаниях, включая "Магнит" и "Яндекс Лавку".

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