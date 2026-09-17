Русские ритейлеры внедрят ИИ для сокращения расходов на персонал

42% русских ритейлеров планируют снизить затраты на персонал через автоматизацию с ИИ. Исследование Б1 показало использование ИИ для процессов ценообразования и управления запасами в крупных компаниях, включая "Магнит" и "Яндекс Лавку".
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