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Позитив для оптимистов

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dikGAZETE: Путин преподал американцам урок истории на примере деда Блинкена

dikGAZETE: Путин преподал американцам урок истории на примере деда Блинкена

© POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Путин неоднократно подчеркивал, что Украина возникла как государство благодаря Советскому Союзу.

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