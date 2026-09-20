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Участник СВО Суразов побеждает на выборах в Госдуму от Республики Алтай

Участник СВО Суразов побеждает на выборах в Госдуму от Республики Алтай

Кандидат от «Единой России», министр молодежной политики и спорта Республики Алтай и участник СВО Александр Суразов лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе №2 после обработки 100% протоколов.

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