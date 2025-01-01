В Смоленске Полицейский Дед Мороз подарил праздничное настроение ребятам из Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники и слушатели центра профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области совместно с представителями ветеранской организации поздравили с новогодними праздниками детишек из Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки».
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