В Смоленске Полицейский Дед Мороз подарил праздничное настроение ребятам из Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники и слушатели центра профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области совместно с представителями ветеранской организации поздравили с новогодними праздниками детишек из Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки».