Политика как она есть

Лондон, помимо подготовки военных Украины, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций украинских Вооруженных сил, а также имеет значимое влияние на руководство Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.