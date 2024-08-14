Лондон, помимо подготовки военных Украины, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций украинских Вооруженных сил, а также имеет значимое влияние на руководство Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.
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