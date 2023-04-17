Авторы AT раскрыли крупный просчет Запада в отношении России

Европа и США хотели «поставить экономику России на колени», введя против нее санкции. Однако это привело к расширению влияния Москвы на мировой арене, говорится в материале The American Thinker.
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