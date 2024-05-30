Новое электрокупе Exlantix ES представили в РАНХиГС

В середине мая Высшая школа корпоративного управления, факультет РАНХиГС, праздновала тридцатилетие. Партнером торжественного закрытого мероприятия стал новый автомобильный бренд Exlantix, который специализируется на выпуске премиальных электрокаров.
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