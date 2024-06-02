Тренер Гладилин назвал сезон "Краснодара" успешным, несмотря на упущенное золото

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что считает прошедший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) для "Краснодара" удачным, несмотря на то, что команда не смогла выиграть чемпионский титул.