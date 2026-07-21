«Црвена Звезда» Станковича разгромила североирландский «Ларн» в квалификации Лиги чемпионов

Сербская «Црвена Звезда» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича одержала крупную выездную победу над «Ларном» из Северной Ирландии (4:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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