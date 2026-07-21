SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

«Црвена Звезда» Станковича разгромила североирландский «Ларн» в квалификации Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» Станковича разгромила североирландский «Ларн» в квалификации Лиги чемпионов

Сербская «Црвена Звезда» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича одержала крупную выездную победу над «Ларном» из Северной Ирландии (4:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии