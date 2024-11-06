Орбан: Трамп идет к прекрасной победе

TASS/AP/ Evan Vucci Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах главы государства идет к прекрасной победе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook*.
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