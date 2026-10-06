Мишустин: в Москве для заказа доступны 100 беспилотных такси

В Москве запустили сервис беспилотных такси: сотня машин уже принимает заказы через мобильное приложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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