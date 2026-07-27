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Россию вернут на международный уровень в необычном формате! Овечкин и компания сыграют за сборную остального мира

Россию вернут на международный уровень в необычном формате! Овечкин и компания сыграют за сборную остального мира

Матч всех звезд НХЛ будет особенным.Предстоящий Матч звезд НХЛ станет первым за последние 3 года. В 2025-м звездный уикенд отменили из-за Турнира четырех наций, а в 2026 году его проведению помешали Олимпийские игры.

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