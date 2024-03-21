Теперь за каждое использование изображения памятника на плакатах, сувенирах, открытка, почетных грамотах придется платить.
В Волгограде изумлены: внук скульптора Матери-Родины на Мамаевом кургане отсудил авторские права
Комментарии
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Игорь Корнаковский
👍👍👍
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20 час.
Traveller
Какая "моральная сторона"? Вы про.рали ВСЁ. Красный флаг заменили на нечто навечно ассоциируемое с предателями-власовцами. Герб рабочих и крестьян на мутирувшую птицу. В стране, где церковь ОТДЕЛЕНА от государства в гимне нелепые строки о некоем "боге". Ну так жрите своё чубайсовское .овно! Теперь самое время вспомнить, наконец, как по географическим координатам и с привязкой к месту установлена эта скульптура, которая "зовёт". Куда и кого зовёт сразу станет ясно
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18 час.
ВП
Виктор Петров
А почему государство не послало этого уеб.ка далеко и желательно без имущества и на всегда?
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10 час.
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