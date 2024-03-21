В Волгограде изумлены: внук скульптора Матери-Родины на Мамаевом кургане отсудил авторские права

Traveller

Какая "моральная сторона"? Вы про.рали ВСЁ. Красный флаг заменили на нечто навечно ассоциируемое с предателями-власовцами. Герб рабочих и крестьян на мутирувшую птицу. В стране, где церковь ОТДЕЛЕНА от государства в гимне нелепые строки о некоем "боге". Ну так жрите своё чубайсовское .овно! Теперь самое время вспомнить, наконец, как по географическим координатам и с привязкой к месту установлена эта скульптура, которая "зовёт". Куда и кого зовёт сразу станет ясно