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ИА Регнум

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Юрист заявил, что доказательств криминальной версии пропажи Усольцевых нет

Юрист заявил, что доказательств криминальной версии пропажи Усольцевых нет

Никаких достоверных доказательств и фактов криминальной версии исчезновения в тайге под Красноярском семьи Усольцевых не найдено.

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