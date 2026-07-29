Трамп ошарашен: США не ожидали, что Китай так быстро построит гигантский корабль

ПЕКИН, 29 июля, ФедералПресс. Американский адмирал, отвечающий за Индо-Тихоокеанское направление, с тревогой признал: военно-морской флот Китая развивается так стремительно, что США едва успевают осмыслить масштабы перемен.
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