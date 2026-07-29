ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Трамп ошарашен: США не ожидали, что Китай так быстро построит гигантский корабль

Трамп ошарашен: США не ожидали, что Китай так быстро построит гигантский корабль

ПЕКИН, 29 июля, ФедералПресс. Американский адмирал, отвечающий за Индо-Тихоокеанское направление, с тревогой признал: военно-морской флот Китая развивается так стремительно, что США едва успевают осмыслить масштабы перемен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии