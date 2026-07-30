«Высокий уровень взаимодействия»: как Россия принимает участие в международных военных учениях

Россия и Индонезия провели в Японском море совместные военно-морские учения «Орруда-2026». Параллельно с этим ВС РФ в 18-й раз принимают участие в ежегодных манёврах «Селенга» вместе с монгольскими войсками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии