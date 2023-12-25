Первый в мире полноприводный Ford Mustang внешне не отличается от стандартного автомобиля

Тим Роман — инженер-механик и большой поклонник полноприводных автомобилей — несколько лет назад он модифицировал Merkur Xr4Ti, чтобы он вращал все четыре колеса, а позже установил в него двигатель Ford V8 с турбонаддувом.
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