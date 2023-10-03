Запад вздрогнул, когда узнал о возвращении «Вагнера 2.0» на поле боя

«Музыканты» снова едут под Бахмут Константин Ольшанский На фото: бойцы ЧВК «Вагнер» (Фото: Эрик Романенко/ТАСС/Архив) Все западные военные эксперты с содроганием наблюдали за встречей Владимира Путина, заместителем министра обороны Юнус-Бека Евкурова и бывшего командира «Вагнера» Андрея Трошева.