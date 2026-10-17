Разбираемся.Треть сезона РПЛ уже прошла, а интрига в золотой гонке только накаляется. На вершину таблицы сенсационно взобралось московское «Динамо», но конкуренты дышат в спину: ЦСКА делит с лидером первое место, а «Зенит» и «Краснодар» отстают символически — всего на одно очко.