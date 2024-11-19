Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, следует из соответствующего указа, опубликованного на сайте правовых актов.
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