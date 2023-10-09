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За последние 20 лет в России снизилось неравенство зарплат

За последние 20 лет в России снизилось неравенство зарплат

Разрыв зарплат в России снижается на протяжении последних 20 лет, свидетельствуют данные Росстата. Зарплаты наиболее низкооплачиваемых сотрудников только в 13,5 раза ниже зарплат наиболее высокооплачиваемых сотрудников.

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