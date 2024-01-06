Чемпионка мира Боднарук: мы не общаемся с украинскими шахматистками

Чемпионка мира по рапиду среди женщин, российский гроссмейстер Анастасия Боднарук рассказала в интервью РИА Новости Спорт о взаимоотношениях с украинскими шахматистками на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в Самарканде с 26 по 30 декабря 2023 года, а также прокомментировала скандальный инцидент с участием российских шахматистов Непомнящего и Дубова, которых на этом турнире обвинили в договорном матче.