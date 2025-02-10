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Царьград

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В Санкт-Петербург пришла зима. Холода простоят до конца недели

В Санкт-Петербург пришла зима. Холода простоят до конца недели

Экстремально высокое давление снижаетсяЦиклон, который управлял погодой в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, постепенно теряет силы.

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