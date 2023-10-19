В Крыму стартует программа поддержки рыболовецких предприятий в форме субсидирования. За основу для предоставление субсидий на сохранение в Крыму рыбного промысла и предприятий им занимающихся, было взято 20 основных организаций, но зарегистрировано в Крыму более 200 предприятий, которые занимаются ловлей рыбы.