В Крыму стартует программа поддержки рыболовецких предприятий в форме субсидирования. За основу для предоставление субсидий на сохранение в Крыму рыбного промысла и предприятий им занимающихся, было взято 20 основных организаций, но зарегистрировано в Крыму более 200 предприятий, которые занимаются ловлей рыбы.
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