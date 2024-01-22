Дарья Трепова: Перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед богом, и просила отправить ее дело на доследование, передает из суда корреспондент РИА Новости.