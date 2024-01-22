Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед богом, и просила отправить ее дело на доследование, передает из суда корреспондент РИА Новости.
Дарья Трепова: Перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста
Комментарии
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Станислав Магдалинов
А может обвинение недостаточно убедительно или квалифицированно,раз не могут "перевесить"?Это же сколько тянут!Вот скоро суд наконец,посмотрим что там присудят
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54 мин.
ЕУ
Евгений Удалов
Таким не место на свободе,только пожизненный срок, убила настоящего патриота России .
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25 мин.
n
nyha
вот и пусть сучка тебе ГОСПОДЬ и шьёт лапти...
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17 мин.
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