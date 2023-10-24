Более 90 стран и организаций примут участие в форуме по безопасности в Китае

Форум по вопросам безопасности "Сяншань" пройдет в Пекине 29-31 октября с участием делегации из более чем 90 стран и организаций, включая Россию и США, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на организаторов.
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