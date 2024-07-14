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Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Олдос Хаксли — автор знаменитого романа «О дивный новый мир», во многом предвосхитившего как безумные идеи австрийского художника, так и современную левацкую повестку.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Госдума разрабатывает проекты.Доколь?Мигранты прибывают стадами и конца края этому не видно. Но у Америки учимся. Давно учимся, да только учеба не очень нужной получается. Все зло оттуда, чему научиться хотим?
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