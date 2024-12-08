Президент «ПСЖ»: «Желаю Мбаппе и всем, кто играл за наш великий клуб, всего наилучшего»

– Как вы относитесь к критике, которой подвергается Мбаппе, особенно из Франции, за трудности в «Реале» и в сборной? – Как я всегда говорил, желаю Килиану – и всем тем, кто играл за наш великий клуб, – всего самого лучшего, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.