Китай призвал все стороны на Корейском полуострове к сдержанности

Китай призвал все стороны на Корейском полуострове быть сдержанными в своих действиях. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики (КНР) при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь в четверг, 21 октября.