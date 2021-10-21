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Китай призвал все стороны на Корейском полуострове к сдержанности

Китай призвал все стороны на Корейском полуострове к сдержанности

Китай призвал все стороны на Корейском полуострове быть сдержанными в своих действиях. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики (КНР) при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь в четверг, 21 октября.

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