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Дрон ВСУ тяжело ранил подростка в Херсонской области

В Херсонской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжело ранил 13-летнего подроста, его доставили в реанимацию.

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