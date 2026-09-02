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Царьград

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Иранские дроны сорвали миф о неуязвимости американских ПВО

Иранские дроны сорвали миф о неуязвимости американских ПВО

Массированные атаки дешёвыми беспилотниками и ракетами истощили системы Patriot и THAAD США, нанесли серьёзный урон военным базам в регионе и подорвали доверие союзников к Вашингтону, пишет Sohu.

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