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Ирина Шейк стала новой Neo-Diva Agent Provocateur

Ирина Шейк стала новой Neo-Diva Agent Provocateur

Супермодель снялась в осенне-зимней кампании британской марки, где белье перестает быть секретом гардероба и превращается в самостоятельное высказывание.

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