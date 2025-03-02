Инженеры Aston Martin воссоздадут «дыхание» V12 Valkyrie в электромобилях через вибрации кузова

Генеральный директор Aston Martin Эдриан Холлмарк (Adrian Hallmark) в интервью Top Gear и Autocar раскрыл, как бренд планирует сохранить эмоциональную связь с водителями в эпоху «тихих» электромобилей, отказавшись от искусственных звуков двигателя в пользу физических вибраций.