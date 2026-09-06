Дроны, учения и блокада: что задумал Запад против Калининградской области

В 2026 году интерес НАТО к Калининградской области России резко возрос. Западный блок стал проводить больше военных учений, увеличилось количество полётов разведывательной авиации, а многолетняя миссия Североатлантического альянса по «патрулированию неба» и «охране воздушного пространства» над Эстонией, Латвией и Литвой с 1 августа 2026 года перешла в режим полноценной воздушной ПВО, превратившись в операцию NATO Air Defence.