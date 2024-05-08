Фото: REUTERS Вашингтон давно понимает необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, поскольку именно его фигура тормозит мирные переговоры и завершение конфликта.
Есть два сценария: политолог рассказала, как Вашингтон планирует сместить Зеленского
Комментарии
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М
Мария
Там других и нет! Нормальные люди давно оттуда уехали!
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19 час.
Eduard
Это не мирные переговоры,это попытка Россию остановить! Дело вовсе не в жизнях укропов,они только червям нужны,а вот территория,её богатства вечны!
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13 час.
Natalija Osminina
Договора "договорнякам" рознь. Россия подпишет договор с США - тот самый "неультиматум", который Путин бросил Байдену и Столтенбергу 17 декабря 2021 года. Из-за невыполнения которого и началось СВО. И закончится оно подписанием и выполнением требований Путина- Украина вне НАТО. США прекращают передавать Украине деньги и оружие. России достается 4 области. И США выходят из НАТО. Второй шаг- принудить оставшееся без США НАТО уйти на состояние 1990 года (ранее было до 1997 г.). Вот это и есть тот договор, который подпишет Путин. В результате СВО остановится на границах 4-х областей в вялых позиционных боях, наблюдая как Украина погружается в гражданскую войну.
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11 час.
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