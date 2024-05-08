Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Я помню,обсмеянное донельзя в перестроечные и "святые 90-е" годы выражение: "А сало русское едят"! А ведь в нём глубо...Чем смешны убеганты
  • Евгений МакЛауд
    лондонские жиды туповаты от рождения, что сделаешь, оловянные острова, отравление мозга, так что получаются убийцы и ...Лондон пошёл на п...
  • лина любимцева
    Выслать и ихних представителей из России. Как выразились мелкобриты:"ВЫГНАТЬ"!   Вот именно, и их выгнать из России.....Лондон пошёл на п...

Есть два сценария: политолог рассказала, как Вашингтон планирует сместить Зеленского

Есть два сценария: политолог рассказала, как Вашингтон планирует сместить Зеленского

Фото: REUTERS Вашингтон давно понимает необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, поскольку именно его фигура тормозит мирные переговоры и завершение конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Там других и нет! Нормальные люди давно оттуда уехали!
Ответить
19 час.
Eduard
Это не мирные переговоры,это попытка Россию остановить! Дело вовсе не в жизнях укропов,они только червям нужны,а вот территория,её богатства вечны!
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Договора &quot;договорнякам&quot; рознь.  Россия подпишет договор с США - тот самый &quot;неультиматум&quot;, который Путин бросил Байдену и Столтенбергу 17 декабря 2021 года. Из-за невыполнения которого и началось СВО. И закончится оно подписанием и выполнением требований Путина- Украина вне НАТО. США прекращают передавать Украине деньги и оружие. России достается 4 области. И  США выходят из НАТО. Второй шаг- принудить оставшееся без США НАТО уйти на  состояние 1990 года (ранее было до 1997 г.). Вот это и есть  тот договор, который подпишет Путин. В результате СВО остановится на границах 4-х областей в вялых позиционных боях, наблюдая как Украина погружается в гражданскую войну.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх