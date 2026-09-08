Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 08.09.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий нанесено поражение личному составу и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разумовка, Кушугум и Антоновка.