FT сообщила о недовольстве американцев экономической политикой Байдена

Большинство американцев негативно оценивают экономический курс президента США Джо Байдена, об этом свидетельствует опрос, проведенный Financial Times (FT) совместно со Школой бизнеса Стивена Росса при Мичиганском университете, результаты которого газета опубликовала 13 ноября.
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