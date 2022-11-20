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Лавиолетт о 0:4 с «Колорадо»: «Вашингтон» не сделал достаточно, чтобы забить. В основном играли по периметру»

Тренер «Вашингтона» считает, что команда слабо играла в атаке в матче с «Колорадо».  «Кэпиталс» нанесли 32 броска по воротам Александра Георгиева, но не забросили ни одной шайбы.

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