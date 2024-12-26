Бойцов спецоперации наградили в канун Дня войсковой противовоздушной обороны

День войсковой противовоздушной обороны отмечают в России 26 декабря. В канун праздника бойцы этих подразделений группировки войск "Запад" были награждены за проявленную отвагу медалями "Участнику специальной военной операции".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии