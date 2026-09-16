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Царьград

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В Железнодорожном подожгли мусорки у двух домов: огонь угрожал авто

В Железнодорожном подожгли мусорки у двух домов: огонь угрожал авто

В Железнодорожном зафиксированы случаи поджога контейнерных площадок возле двух жилых домов. На улице Маяковского огонь уничтожил основную дворовую урну вместе с пластиковыми баками.

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