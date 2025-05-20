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ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт из-за дождя

ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт из-за дождя

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует использовать для поездок городской транспорт из-за дождя, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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