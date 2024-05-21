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Супруги обокрали начальника, похитив из офиса сейф с 80 млн рублей

Супруги обокрали начальника, похитив из офиса сейф с 80 млн рублей

t.me/Ирина Волк В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали супругов, которые похитили у своего начальника сейф с 80 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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