В Вильнюсе в Кафедральном соборе нашли тайник с королевскими регалиями

Уникальная находка была сделана в подземельях Вильнюсского кафедрального собора. Там обнаружено тайное хранилище с погребальными регалиями правителей Великого княжества Литовского и Польши, в том числе Барбары Радзивилл.
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