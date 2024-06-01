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Сергей Жигунов не пришел на похороны Заворотнюк

Сергей Жигунов не пришел на похороны Заворотнюк

В ночь на 30 мая 2024 года скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Родственники поделились грустной новостью на официальной странице артистки: «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», передает Woman.

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