Сергей Жигунов не пришел на похороны Заворотнюк

В ночь на 30 мая 2024 года скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Родственники поделились грустной новостью на официальной странице артистки: «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», передает Woman.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии