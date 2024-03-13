МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов Сегодня с берегов Страны восходящего солнца донеслись требования, чтобы Россия отменила свой запрет на импорт японских морепродуктов.
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