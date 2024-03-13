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МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов

МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов

МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов Сегодня с берегов Страны восходящего солнца донеслись требования, чтобы Россия отменила свой запрет на импорт японских морепродуктов.

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Комментарии
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дмитрий ДМИТРИЙ
пусть у своих жен требуют...
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