К каким последствиям может привести ношение тесного бюстгальтера

Многие женщины сталкиваются с проблемой выбора бюстгальтера по размеру или хотят, чтобы грудь была визуально пышнее и подтянутей, и тогда приобретают тесный лифчик, не подозревая, что это может повлечь за собой негативные последствия для здоровья и красоты груди.