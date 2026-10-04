Чтобы каждый воин вернулся домой — сильный клип о фронте и тыле. Эта песня посвящается всем волонтерам; всему народному тылу; всем, кто словом и делом поддерживает наших бойцов в трудные минуты на фронте! Спасибо! — говорят авторы из БФ 2 майора.
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