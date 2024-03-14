Metro: во Франции турист домогался девочки в автобусе по дороге в Диснейленд

Британский турист оказался в центре скандала во время поездки в парижский Диснейленд. Согласно информации, опубликованной «Metro», 52-летний мужчина пытался домогаться девятилетней девочки прямо в автобусе, перевозившем группу туристов в Диснейленд.
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