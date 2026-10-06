Seagate и Toshiba борются за TDK — это единственный в мире независимый производитель головок для HDD

Бум ИИ разогрел рынок HDD, поэтому Seagate и Toshiba претендуют на бизнес TDK стоимостью миллиарды долларов Seagate и Toshiba конкурируют за приобретение бизнеса TDK по производству магнитных головок для жестких дисков — одного из наиболее критичных звеньев мировой цепочки поставок HDD.
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