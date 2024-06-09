Финны похвалились, то что присылают на Украину не только военный «секонд», но и конструкторские новинки – для испытаний «в реале»

Финляндия передала Украине новейшие, экспериментальные и опытно-конструкторские системы вооружений. Как пишет финское издание Yle, такими планами поделился руководитель отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен.
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